Wochenmarkt : Markt: Suche nach Marko endet glücklich

Der Zweieinhalbjährige war aus dem Sichtfeld der Mutter geraten. Die Geschichte nahm ein gutes Ende – dank der Hilfe des Ordnungsdienstes. Am konnte der Junge gefunden werden – und alle waren froh.

Ursprünglich war das Streifenteam des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) am Samstag auf dem gut besuchten Wochenmarkt in der Innenstadt unterwegs, um die Einhaltung der Hygienevorschriften zu überwachen. Doch dann passierte dies: Gegen 14 Uhr wurde das Team plötzlich von einer völlig aufgelösten jungen Frau angesprochen. Sie habe ihren erst zweieinhalbjährigen Sohn Marko nur kurz aus den Augen verloren, und nun sei er weg. Eine intensive Suche begann. Um dies vorweg zu nehmen: Die Geschichte hat einen guten Ausgang.

Die Suche ging weiter – und hatte endlich Erfolg. Eine Passantin wies die Mitarbeiter darauf hin, dass ein kleiner Junge in einem Spielwarenladen auf der Oberstraße seine Mutter suchen würde. Das Kind habe weinend vor dem Geschäft gestanden und laut nach seiner Mutter gerufen.

Um den Jungen zu beruhigen und abzulenken, habe die Inhaberin des Spielwarenladens das Kind in das Geschäft geholt und mit Spielzeug abgelenkt, während die Kundin sich auf die Suche nach der Mutter machte.

Als der kleine Marko seine Mutter sah, rannte er auf sie zu, und sie konnte ihn überglücklich in die Arme nehmen. Doch die ganze Aufregung war offensichtlich zu viel, sie drohte zu kollabieren. Medizinische Versorgung wollte die 30-Jährige allerdings nicht, sodass die beiden Mitarbeiter des KOD mit einer Flasche Cola „Erste Hilfe“ leisteten.

Da die Mutter sich nicht mehr in der Lage sah, mit dem Auto nach Hause zu fahren, boten die Einsatzkräfte an, Mutter und Sohn im Streifenwagen des Ordnungsamtes nach Hause zu bringen. Dieses Angebot nahmen die beiden dankbar an.