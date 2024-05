Zukunft des Heljensbades Kräftiger Rückenwind für Neubau-Plan

An der Selbecker Straße haben Badchef Holger Brembeck und sein Team derzeit alle Hände voll zu tun. Denndie - nun für den 3. Juni geplante - Saisoneröffnung im Freibad, stand zuvor seit anderthalb Wochen unter einem Unstern. Die beliebte Liegewiese in dezenter Hanglage hatte dafür gesorgt, dass sich bei Unwetter eine Schlammlawine ins soeben schon fix und fertig hergerichtete Becken ergoss. Folge: Wasser ablassen, schrubben in Sonderschichten, Saisonstart verschieben. Parallel zu alldem kamen in Heiligenhaus im Mai für das Heljensbad ungleich positivere Nachrichten an.