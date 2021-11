Regelung fürs Heljensbad : Badespaß nur noch mit Nachweis möglich

Heiligenhaus (RP) Aufgrund der stetig ansteigenden Inzidenzzahlen im Kreis Mettmann beziehungsweise Bundesgebiet sowie des Hospitalisierungsindex NRW haben die Stadtwerke Heiligenhaus zur Sicherheit für ihre Badegäste und das Personal jetzt die „2G-Regelung“ für den Besuch des Heljensbads eingeführt.

Der Zutritt ist nur über die „2G-Regelung“ möglich. Besucher müssen über eine abgeschlossene Corona-Impfung oder einen Nachweis über eine vollständige Genesung, die nicht älter als sechs Monate sein darf, verfügen. Der Impfschutz gilt als vollständig, wenn seit der letzten vorgeschriebenen Impfung 14 Tage vergangen sind. Die Kontrolle der Nachweise findet am Service Point Kasse statt.

Und noch ein Hinweis der Stadtwerke: Kinder und Jugendliche von sechs bis einschließlich 17 Jahre müssen an den Wochenenden und in den Ferien einen Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden) erbringen. Dies gilt nicht für Wochentage, an denen die regelmäßigen Schultestungen stattfinden.