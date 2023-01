Prinzentreffen in Heiligenhaus Feierwochenende bei den Heljens Jecken

Die „Rhienstädter“ aus Krefeld mussten trotz frostiger Temperaturen draußen kein Eis brechen, Heljens war von Anfang an außer Rand und Band. Viele hundert Narren, fantasievoll und aufwändig kostümiert, gingen bei den bekannten Karnevalsliedern und Partyhits so richtig mit: Da tanzte der Mönch mit dem Hippie-Mädchen, durstige Piratenbesatzungen enterten die beiden Bierstände. Unter den zahlreichen Gruppen, die sich ins Getümmel mischten, war die Belegschaft des Heljensbades, die sich einen großen Stehtisch gesichert hatte und aus voller Kehle die „Leev Marie“ besang. „Einfach super, besser geht es nicht“, sprudelte es aus Schwimmmeister Thomas Benkeler heraus. Er kündigte an, dass er und seine Kollegen beim Zug am Nelkensamstag mitmachen werden.