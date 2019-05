Heiligenhaus : Heljens-Jecken feiern den Sommer

Die Karnevalisten bieten auf dem Kirchplatz Musik und viele Leckereien.

(RP) Die Heljens-Jecken feiert am Samstag, 25. Mai von 14 bis 21 Uhr ihr Sommerfest auf dem Kirchplatz. Die fleißigen Karnevalisten treffen sich bereits am Donnerstag, um ihre Hänger mit den nötigen Utensilien wie Zelte, Grill, Bierzeltgarnituren, Verlängerungskabel, Zuckerwattestand, Popcornstand usw. zu beladen, damit sie am Samstag nur noch den Hänger nehmen und ausladen müssen.