Großes Projekt in Heiligenhaus Ein Jahr Ukrainehilfe – „wir machen weiter“

Bei den jüngsten Fahrten wurden Hilfsgüter auch an ein Waisenhaus übergeben. Dort müssen viele Kinder versorgt werden, welchen der Krieg die Eltern genommen hat. „Wir fahren beide Einrichtungen direkt an, um die in Heiligenhaus gesammelten Spenden zu übergeben“, berichtet Andreas Holthaus, der bei sämtlichen Transporten am Lenkrad saß. „Dadurch wissen wir sehr genau, was benötigt wird und werben in Heiligenhaus auch gezielt um entsprechende Spenden.“