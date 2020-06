Niederberg : Helios-Klinikum will zum „Normalbetrieb“ zurückkehren

Niederberg Das Klinikum Niederberg will mit einem Schutzkonzept schrittweise wieder in den Regelbetrieb übergeben. Auch Besuch ist nun wieder erlaubt. Patienten, die Termine verschieben mussten, sollen schnellstmöglich behandelt werden.

„Darüber hinaus hoffen wir mit der offiziellen Lockerung auch wieder schwerkranke Patienten zu erreichen, die sich in den vergangenen Wochen wegen Covid-19 nicht zum Arzt oder in die Klinik getraut haben“, so Dr. med. Markus Bruckner, Ärztlicher Direktor des Helios Klinikums Niederberg. Klinikums-Chef Niklas Cruse betont: „Eine Normalität, wie wir sie vor Corona hatten, wird es jedoch bis auf Weiteres nicht geben!“ Erlaubt ist so auch nun wieder ein Besucher pro Tag und Patient für jeweils eine Stunde. Die täglichen Besuchszeiten beschränken sich dabei vorerst auf zwei Zeiträume und sind vormittags von 10 bis 12 Uhr sowie nachmittags von 16 bis 19 Uhr möglich. Personen mit Atemwegsinfektionen sind von den Besuchsmöglichkeiten jedoch ausgeschlossen. Jeder Besucher muss sich zunächst am Empfang des Klinikums registrieren lassen und einen sogenannten Risikofragebogen ausfüllen. Weitere Voraussetzungen für den Besuch sind die strikte Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln. Sie umfassen eine konsequente Händehygiene, die Abstandsregeln sowie Husten- und Niesetikette einzuhalten und das ständige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – auch im Patientenzimmer. Auf der Intensivstation sind Besuche weiterhin nur nach telefonischer Absprache mit dem ärztlichen Dienst möglich. Auf der Isolierstation sind keine Besucher erlaubt. Auch für ambulante Patienten gilt der Begleitstopp weiterhin in allen Bereichen des Klinikums, sofern sie nicht zwingend auf Hilfe angewiesen sind. Der „Normalbetrieb“ im Haus an der Robert-Koch-Straße geht, neben den notwendigen Abstandsregeln in Patientenzimmern, der Maskenpflicht sowie Hygieneregeln für alle Personen, die sich in der Klinik aufhalten nun mit einem Farbcode- und Ampfelsystem einher. Im Grünen Klinikbereich werden alle „risikolosen“ Patienten behandelt, die entweder bereits von Covid-19 genesen sind, einen negativen Covid-19-Test haben oder aber ohne Symptome mit unauffälliger Anamnese in die Klinik kommen. In der grünen Zone können sich Patienten frei bewegen. Für sämtliche Patienten, Mitarbeiter und Begleitpersonen gilt Maskenpflicht. Im gelb markierten Klinikbereich werden Patienten mit einem erhöhten Risiko einer Covid-19-Infektion versorgt. Hier befinden sich Patientinnen und Patienten mit ungeklärter Diagnose, etwa Notfallpatienten mit erhöhtem Risikoprofil in der Anamnese. In diesem Bereich halten wir Einzelzimmer und Isolationsmaßnahmen bis zu einem negativen Testergebnis vor. Der rot markierte Klinikbereich ist ausschließlich für die Behandlung von Covid-19-Patienten vorgesehen. Hier dürfen sich Patientinnen und Patienten nur bei medizinischer Notwendigkeit außerhalb des Zimmers aufhalten. Mitarbeiter tragen in diesem, sowie in dem gelben Bereich persönliche Schutzausrüstung mit FFP2-Masken. Weitere Informationen auf https://www.helios-gesundheit.de/niederberg