Fortschritt für das Helios Klinikum Niederberg Neue Schmerzklinik mit Hauptstandort Niederberg

Die neue Klinik für Schmerzmedizin am Helios Klinikum Niederberg hat den Betrieb aufgenommen. Dr. Thomas Cegla übernimmt die Position des Chefarztes. Die multimodale Schmerzmedizin am Standort Niederberg, bislang als Sektion der Klinik für Intensivmedizin und Anästhesie geführt, wird so zu einer eigenständigen Fachabteilung ausgebaut.