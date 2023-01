Heiligenhaus Grußkartenidee für den besonderen Valentinstag

Es gibt eine besondere Idee für einen besonderen Tag: „Trotz Distanz Nähe schaffen“ – unter diesem Motto plant das Helios Klinikum Niederberg für den Valentinstag, 14. Februar, eine Grußkartenaktion. Das folgt einem Trend, den Tag nicht mehr nur als Tag verliebter Paare zu sehen. Trotzdem geht es natürlich um besondere Botschaften. Angehörige der stationären Patienten können eine persönliche Botschaft ans Pflegebett schicken oder den Mitarbeitenden der Klinik einen Gruß zukommen lassen. Die Idee hinter der Aktion: Die Grüße werden mit einer kleinen Überraschung pünktlich am Valentinstag am Krankenbett überreicht. Ebenso ist es möglich, den Mitarbeitenden einen lieben Gruß zukommen zu lassen und auch das Klinikpersonal kann sich untereinander Grußnachrichten schicken. So soll es funktionieren: Die persönlichen Zeilen können in einem verschlossenen Briefumschlag bis zum 12. Februar an die Velberter Klinik geschickt werden. Grußbotschaften können zudem direkt am Empfang (Information) der Klinik am Haupteingang abgegeben werden. Wichtig ist, dass der Name der Patientin/des Patienten die Station deutlich auf dem Briefumschlag notiert ist. Die Anschrift lautet: Helios Klinikum Niederberg, Kennwort: Valentinsgruß. Es folgt der Patientenname und Station oder Name des Mitarbeitenden/Station, Robert-Koch-Straße 2, 42549 Velbert.