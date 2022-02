Medizin in Niederberg : Diagnose „Schaufensterkrankheit“ ist kein Schicksal

Niederberg Es begann mit starken Schmerzen in den Beinen. Bevor Siegline Doemges die für sie richtige Therapie fand, verging quälend lange Zeit.

(RP) Das vergangene Jahr war für wenige Menschen ein leichtes, doch für Sieglinde Doemges kam es noch ein bisschen dicker. Plötzlich auftretende Schmerzen im Bein machten schon wenige Meter fast unerträglich und die Suche nach der Ursache zu einer nervenaufreibende „Reise von Pontius zu Pilatus“. Ihr erster Weg, um die starken Schmerzen im Bein abklären zu lassen, führte die Kettwigerin zu ihrem Hausarzt. Da wusste sie noch nicht, was von da an auf sie zukommen würde. Knie, Wirbelsäule, Hüfte – verschiedene Untersuchungen und Versuche die richtige Diagnose zu erhalten, brachten keinen Erfolg. Auch drei Wochen in einer Göttinger Schmerzklinik mit abgestimmter Schmerzmedikation und viel Bewegung sorgten kaum für Linderung. Im Gegenteil, die mittlerweile manifestierte Schonhaltung verursachte weitere Beschwerden. Eine ausführliche radiologische Diagnostik sollte Licht ins Dunkel bringen. Aufgrund einer Allergie konnte das geplante MRT allerdings nur ohne Kontrastmittel erfolgen und auch hier: Nichts. Die Annahme, dass ihre Beschwerden eventuell doch vom Rücken kamen, führte Doemges schließlich zu einem Schmerztherapeuten, welcher sie für eine Spritzentherapie des Rückens im CT erneut zu einem Radiologen überwies. Dieser stellte fest, dass die Schmerzen unmöglich vom Rücken kommen konnten und riet ihr die angesagte Behandlung nicht durchführen zu lassen und stattdessen doch noch einmal eine bilddiagnostische Untersuchung mit einem Kontrastmittel in Erwägung zu ziehen. Mittlerweile war es Winter geworden und Sieglinde Doemges der Verzweiflung nah. Um sich abzulenken, engagierte sie sich wie jedes Jahr beim Weihnachtsbasar der Frauengemeinde in Essen Kettwig, wo sie zufällig Dr. Gabriele Kischel-Augart, Chefärztin der Gefäßchirurgie am Helios Klinikum Niederberg traf. Die Diagnose lautete am Ende: Durchblutungsstörungen. Diese kommen in den Beinen ab dem mittleren Lebensalter häufig vor, wenn Risikofaktoren für Gefäßverkalkungen vorliegen.