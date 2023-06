Heiligenhaus Pflegeausbildung: Neustart am Klinikum naht

Ein weiterer Vorteil des Standorts ist, wie die Organisatoren der Schule mitteilen, der Krankenhaus-Neubau, der sich aktuell in der letzten Bauphase befindet. Interessenten haben so die Möglichkeit, sich auf qualitativ hochwertige Ausbildungsmöglichkeiten zu freuen und sich gleichzeitig in einem modernen Umfeld weiterzuentwickeln. Bei Fragen und für mehr Informationen steht Jens Banasiak, Pflegedirektor am Helios Klinikum Niederberg zur Verfügung. Bewerbungen für den Ausbildungsstart am 1. Oktober können direkt per Mail an karriere.niederberg@helios-gesundheit.de gerichtet werden.