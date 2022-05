Fördermittel fließen : Helios Klinikum Niederberg erhält 1,8 Millionen Euro

Die Fördermittel sind für den Aufbau einer telemedizinischen Netzwerkstruktur zwischen Krankenhaus und ambulanten Einrichtungen, wie robotikbasierten Anlagen.

(RP) „Digitalisierung macht Spitzenmedizin auch in unseren Heimatstädten verfügbar. Eine gute digitale Infrastruktur unserer Krankenhäuser ist daher für eine bedarfsgerechte, ortsnahe und qualitätsorientierte Behandlung unserer Bürgerinnen und Bürger vor Ort unverzichtbar. Mit den Fördermitteln von insgesamt 1.797.121,05 Euro (aus dem Krankenhauszukunftsfonds) für eine telemedizinische Netzwerkstruktur zwischen Krankenhaus und ambulanten Einrichtungen, wie robotikbasierten Anlagen, wird das Helios Klinikum Niederberg zukunftssicher aufgestellt“, so der heimische Landtagsabgeordnete Martin Sträßer (CDU).

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte bereits vor drei Jahren gemeinsam mit den Mitgliedern des VKH (Virtuelles Krankenhaus NRW gGmbH) seine Pläne zur Errichtung eines Virtuellen Krankenhauses in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Aus der Vision einer digitalen Plattform, die künftig die fachärztliche Expertise landesweit bündeln und besser zugänglich machen sollte, wurde angesichts der Pandemie schneller als geplant Realität: Bereits ab Frühjahr 2020 haben schwerstkranke COVID-19-Patienten von telemedizinischen Beratungen zwischen den Ärzten profitieren können und im März diesen Jahres startete ein zentraler Baustein in den Regelbetrieb: Landesweit können Krankenhäuser nun bei Bedarf auf das Herz- und Diabeteszentrum (HDZ) Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen zugreifen.