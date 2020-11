Heiligenhaus : Patientenservice: Beraten und vermitteln

Niederberg Das Center des Helios Klinikums Niederberg ist eine Schnittstelle der Patientenaufnahme und -entlassung und dem Sozialdienst. Das Team kümmert sich um Patienten und Angehörige.

Das Patientenservice-Center fängt das auf, wofür im Stationsalltag im Allgemeinen wenig Zeit ist. Patienten, die kurz vor der Entlassung stehen, können sich an das Team um Claudia Leu wenden, wenn sie Unterstützung beim Transport oder bei der Vermittlung von freien Plätzen in Rehakliniken brauchen. Das Service-Center steht den Angehörigen – und natürlich allen Patienten – bei Fragen und Problemen zur pflegerischen Versorgung und bei der Vermittlung von ambulanten Krankenpflegediensten, Heim- und Kurzzeitpflegeplätzen zur Seite.

Außerdem bietet das Patientenservice-Center einen ganz besonderen Service für pflegebedürftige Patienten an: Pflegetrainerin Wendy Kausmann schult schon während der Zeit in der Klinik wie Angehörige mit Pflegebedürftigen am besten umgehen und kommt sogar zu den betroffenen Familien nach Hause. Sie schaut sich direkt die familiäre Wohnsituation an, gibt Ratschläge, wie diese pflegegerecht verändert werden sollte, spricht mit den Angehörigen über Probleme und Ängste und hilft bei dem Ausfüllen von Anträgen und Dokumenten.