Informationen für Patienten in Heiligenhaus : Podcast zum Thema „Hautkrebs“

Heiligenhaus Früher galt Blässe als vornehm, heute wird gebräunte Haut mit Attraktivität und sogar Gesundheit assoziiert. Das kann gefährlich werden.

„Die Strahlung der Sonne wird oft unterschätzt, da UV-Strahlen nicht sichtbar sind“, weiß Dr. Alena-Lioba Michalowitz. „Umso wichtiger ist es, die Haut durch regelmäßiges Eincremen zu schützen – auch im Herbst oder Winter .“ Wie man den eigenen Hauttyp bestimmt und welche kritischen Stellen beim Eincremen oft vergessen werden, erklärt die Dermatologin in der aktuellen Podcast-Folge. Dabei räumt sie nicht nur mit bekannten Mythen rund um den Sonnenbrand auf, sondern macht sich auch stark für eine regelmäßige Hautkrebsvorsorge.

Regelmäßig reden die Experten der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen, des Helios Klinikums Niederberg und, ab dieser Staffel neu, des Helios Klinikums Bonn/Rhein-Sieg über aktuelle Themen aus der Medizin, klären im lockeren Gespräch Mythen auf und bringen damit Licht in so manches Dunkel. In jeder Folge geht es einem anderen spannenden Thema auf den Grund und nützliche Tipps vom Spezialisten gibt es dazu.