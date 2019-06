Ratingen : Die Frau für die Feinheiten des Lebens

Helga Bröcker ist Grüne Damein der 360° Klinik. Sie schätzt die Gespräche mit den Patienten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Helga Bröcker engagiert sich bei den Grünen Damen in der 360-Grad-Klinik. Privat liebt sie schönen Schmuck.

„Ich bin eine für die Feinheiten,“ sagt Helga Bröcker und dreht versonnen an ihrem Mehrkaräter. Sie weiß genau, was eben diese Feinheiten sind: Schöner Schmuck, hübsche Kleidung, gepflegte Gespräche, freundliche Menschen. Sie weiß auch, dass es diese Besonderheiten nicht haufenweise in dieser Welt gibt. Aber: Sie ist sehr wohl in der Lage, sie zu finden. Zum Beispiel im Gespräch mit den Menschen, denen sie sich besonders verbunden fühlt, den Patienten des Hauses, das früher (und immer noch bei eingefleischten Ratingern) das evangelische Krankenhaus heißt.

Das Haus an der Rosenstraße ist inzwischen zur 360°-Klinik mutiert und hat Schwerpunkte in seinem medizinischen Angebot. Doch der Weg ins Krankenbett bedeutet für sehr viele Menschen auch dann, wenn sie kein plötzlicher Unfall dorthin gebracht hat, eine ungewohnte Auseinandersetzung mit sich selbst. Und da erscheint dann nicht allein ärztliche Hilfe, da können die Patienten auch mit weiterer menschlicher Wärme rechnen – mit den grünen Damen.

Info Grüne Damen werden noch gesucht Wer sich für eine Beschäftigung als grüne Dame bei der Patientenbetreuung interessiert, kann sich an die 360-Grad-Klinik wenden oder dort im Foyer in einem Fach eine Nachricht hinterlassen. Die Leiterin der Gruppe – Bärbel Bosenius – wird sich dann bei den Interessenten melden und über den Einstieg informieren.

„In unserem Haus sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer tätig, die zur Organisation der Ökumenischen Krankenhaushilfe ÖKH gehören. Aufgrund ihrer Kleidung werden sie „Grüne Damen“ genannt. Sie besuchen dienstags und donnerstags am Vormittag die einzelnen Stationen und stehen für kleinere Besorgungen zur Verfügung. Besonders am Herzen liegt den Grünen Damen das persönliche Gespräch, das selbstverständlich absolut vertraulich ist,“ heißt es auf der Website der Klinik.

Gottlob sind es nur einheitliche grüne Kittel, die die Helferinnen angelegt haben. „Inzwischen sind es tatsächlich die Gespräche, um die wir am häufigsten gebeten werden. Natürlich habe ich schon Badeanzüge und Kosmetik, Batterien und Süßigkeiten für Patienten beschafft,“ erzählt Helga Bröcker.

Manchmal will auch mal jemand seine dramatische Narbe präsentieren. Die gehört natürlich nicht zu den Feinheiten, auf die die freundliche grüne Frau abfährt. Sie ist eine Dame mit Herz und ohne etepetete-Allüren.

Seit zwei Jahrzehnten gehört sie zu der hilfreichen Frauengruppe. Und 70 Jahre ist sie alt – wie andere in dem Kränzchen auch. Das ist das Alter, in dem man für karitative Hilfe Zeit haben kann, in dem man schon so viel Menschliches gesehen hat, dass man nicht unbedingt von allzu Menschlichem umgemäht wird. Und in dem man sich vermittels eines guten Langzeitgedächtnisses auch gut an Kindheit und Jugend erinnert.

Und, was fällt Helga Bröcker ein? Feines. Zum Beispiel, dass ihr Vater als Weber wegen seines aufgegebenen Jobs in Diepholz mit der Familie nach Kettwig umzog und bei der Firma Scheidt anfing, dass er seinen Kinder beibrachte, was feines Tuch war und dass man keinen Kunststoff anzog.

Helga Bröcker wiederum wollte ursprünglich Uhrmacherin werden, schwenkte dann um auf Einzelhandelskauffrau für Schmuck. „Die Klunker gefielen mir einfach besser.“ Und das tun sie auch heute noch: Außer den eigenen Pretiosen lässt sie, rein beruflich, auch noch Geschmeide bei einem Ratinger Juwelier durch ihre Hände gleiten. Aber auch dabei gibt es Gespräche, ein bisschen anders als im Krankenhaus.