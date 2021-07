Ratinger Schützen : Schützen: Hilfsgüter für Hochwasser-Region

Ratingen Die Sachspenden wurden in die Region Bad Münstereifel gebracht. Es kamen 7,5 Tonnen zusammen.

Es ist einfach eine tolle Aktion: Schützen und Freunde der St. Sebastiani-Bruderschaft Ratingen haben am vergangenen Wochenende 7,5 Tonnen Hilfsgüter für die Hochwasser-Region in Bad Münstereifel gesammelt. Ein herzliches Dankeschön aus der betroffenen Region habe Maria Ziebell gesendet, berichtete Schützenchef Gero Keusen.

Der DRK-Kreisverband Mettmann betonte unterdessen, dass für die die Grundversorgung von Betroffenen und Einsatzkräften gesorgt sei. Wenn konkrete Bedarfe an Sachspenden entstehen, erhält das DRK Informationen aus den betroffenen Orten und wendet sich dann kurzfristig an die Öffentlichkeit.

Auch wenn Sie gerne helfen möchten: Bitte fahren Sie nicht in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete hinein, warnt das DRK. Sie könnten sich und andere damit in Gefahr bringen. Die Menschen vor Ort werden durch Einsatzkräfte des DRK und anderer Hilfsorganisationen, der Feuerwehr und des THW versorgt. Vielerorts werde die Hilfe lokal organisiert und koordiniert. Freiwillige Helfer in den betroffenen Gebieten sollten sich an die jeweiligen Kreisverwaltungen oder Einsatzleitungen wenden, die die Katastropheneinsätze koordinieren.