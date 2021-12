Schöne Ratinger Aktion : Rote Funken mit Weihnachtsmusik

Ratingen Bagagewagen der Karnevalisten fährt ab Freitag durch die Stadt. Gestartet wird die Tour jeweils bei Einbruch der Dunkelheit und mit Zustimmung des Ordnungsamtes.

Am kommenden Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, wird der hell erleuchtete Bagagewagen der Roten Funken wieder mit stimmungsvoller Weihnachtsmusik seine Kreise durch Ratingen ziehen. Nach dem großen Zuspruch, den die Funken im vergangenen Jahr für diese Aktion bekommen haben, soll diese Initiative gerade in diesen Zeiten ein deutliches Zeichen der Hoffnung sein.

Wagenbaumeister Markus Braun und Kanonier Hanno Breitkopf werden am Freitag durch Hösel (Haus Droste, Maria-Theresien-Stift am Bahnhof), Breitscheid und Lintorf (Speestraße) fahren, am Samstag in der Innenstadt (Marienhospital, 360°-Klinik) und in Ratingen Ost (Haus Salem) unterwegs sein, für Sonntag stehen dann Ratingen West (Berliner Platz), Ratingen Süd und Homberg (Sparkasse) auf dem Fahrplan.