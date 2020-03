Freiluftkonzert : Heinz Hülshoff singt für Senioren in den Heimen

Heinz Hülshoff singt für Senioren in den Heimen

Mit gebührendem Abstand, aber gerade noch zu erkennen: Heinz Hülshoff bei seinem Auftritt am Seniorenzentrum. Foto: Sankt Marien Ratingen

(RP) Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen müssen derzeit strikte Besuchsverbote umsetzen, um Patienten und Bewohner vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen. Auch Ausflüge und sonstiges Programm können in Senioreneinrichtungen aktuell nicht stattfinden.

Für Heinz Hülshoff ist das kein Grund, den Senioren nicht eine kleine Freude zu bereiten. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen. So hat sich der singende Wirt etwas ganz Besonderes überlegt: ein Freiluft-Konzert mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Am Montag baute er kurzerhand seine Technik auf der Dachterrasse direkt neben dem Seniorenzentrum Marienhof auf und lockte mit seinen fröhlichen Liedern die Bewohnerinnen und Bewohner aber auch Anwohner auf die Balkone und an die Fenster.