Schule : Lehrer, Heimatforscher und Namensgeber

LINTORF Noch heute erinnert eine Ehrentafel am Haupteingang der Schule an ihren ehemaligen Schulleiter Heinrich Schmitz.

Schulen tragen meist Namen von Personen, die in einer Beziehung zu ihr standen oder deren Ideen, Schicksale oder Leistungen die Namensübernahme rechtfertigten. Die „Heinrich-Schmitz-Grundschule“ im Lintorfer Norden wurde benannt nach ihrem ehemaligen Lehrer und Schulleiter Heinrich Schmitz, der sich in Lintorf auch als Heimatforscher einen Namen gemacht hatte.

Ursprünglich hieß sie „Katholische Schule II“, wurde im Volksmund aber meist „Büscher Schule“ genannt, da sie im sogenannten „Lintorfer Busch“ angesiedelt ist. Anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens im Jahre 1952 wurde sie auf Initiative des Lintorfer Heimatvereins in „Heinrich-Schmitz-Schule“ umbenannt, um dem ehemaligen Lehrer und Heimatforscher Wertschätzung für seine Arbeit zu zollen. Der Heimatverein stiftete zu diesem Ereignis die bronzene Ehrentafel, die noch immer am Eingangstor der Schule zu finden ist. Schmitz‘ Sohn Heinz war damals bei der Feierstunde als Ehrengast zugegen.

Nachfolge Seine Leidenschaft für die Geschichte seiner Wahlheimat Lintorf hat Schmitz an seinen Sohn Heinz weitergegeben, der ebenfalls Werke herausgegeben hat, bei denen er vielfach auf das von seinem Vater gesammelten Material zurückgriff.

„[…] Niemanden hätte eine solche Ehrung mehr erstaunt als Heinrich Schmitz, stammte er doch weder aus Lintorf noch war er hier aufgewachsen. Er hatte hier ,nur‘ dreißig Jahre als Lehrer gelebt, Menschen unterrichtet und mit seinen Artikeln und Büchern einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung des Angerlandes geleistet […]“ schrieb Ulrich Rauchenbichler M.A. 1994 in der Quecke Nr. 64.

Der Namenspatron der Schule wurde 1874 in Katzem/Kreis Erkelenz geboren und wuchs auf dem Bauernhof seines Vaters auf. Nach seinen Lehrprüfungen bekam er zunächst eine Anstellung an einer Volksschule in Neuss und heiratete Magdalena Hamacher. 1906 wurde er als Leiter der Katholischen Schule II nach Lintorf berufen.