Einkaufen in Heiligenhaus Einzelhandel funktioniert mit Netzwerk

Es ist derzeit noch ein gut gehütetes Geheimnis: Wie genau wird sie aussehen, die Chronik über 30 Jahre Stadtmarketing in Heiligenhaus? Das Werk hat Ruth Ortlinghaus, langjährige Chefin des Stadtmarketing-Arbeitskreises „Kultur und Gesellschaft“ in Arbeit. So viel wird verraten: Das Buch soll am 21. September im Waldhotel präsentiert werden.