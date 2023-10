Frauen Union Heiligenhaus Uschi Klützke zum letzten Mal zur Vorsitzenden gewählt

Seit Gründung des FU-Ortsverbandes 1995 leitet die engagierte Vorsitzende die Geschicke der Frauen Union. „Es macht so viel Spaß, mit unseren starken Frauen soziale Projekte voran zu bringen und etwas für das Allgemeinwohl unserer Stadt zu tun. Alle packen mit Freude an, planen und organisieren mit“, so die Wahlsiegerin.