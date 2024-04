Rock und Pop satt in Heiligenhaus Neun musikalische Treffpunkte für alte und neue Fans

„Hey ho – let’s go.“ Stefan, der Sänger der Heiligenhauser Band „P613“ ist unter der Markise der „Aulen Schmet“ so richtig in Spiellaune: „Wir haben 27 Songs, das ist doch was.“ Sicherlich war das was: Die Musikliebhaber hatten am Samstag mal wieder die Qual der Wahl, wo sie hin sollten.