Heiligenhaus will Ziel bis 2030 erreichen : Stadt plant ihren Weg in die Klimaneutralität

Heiligenhaus Der Ratsbeschluss steht seit 2019: Bis 2030 will duie Stadt klimaneutral wirtschaften. Den aktuellen Stand der Dinge hörten die Wirtschaftsförderer.

Bis 2030 will Heiligenhaus klimaneutral werden, das heißt: in allen beeinflussbaren Bereichen (vorrangig Energie-und Wärmeversorgung, Verkehr) soll der Ausstoß von CO 2 auf möglichst nahe null Tonnen pro Einwohner und Jahr reduziert werden. Das war der Ratsbescheid im Juli 2019.

Im Februar 2022 machte der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein nach erst Analysen deutlich: „Machen wir mit dem Ausbau so weiter wie bisher, dann wird das Ziel der Klimaneutralität 2030 nicht nur nicht erreicht, sondern es wird grandios verfehlt. Wir sind dann eher bei 2100 plus.“ Nun holt die Stadtverwaltung auch die hiesigen Unternehmen mit ins Boot und spricht sie noch einmal gezielt an: 2021 gab es gemeinsam mit der Schlüsselregion einen Workshop, bei dem noch einmal geschaut wurde, was sind noch Hemmnisse und Hindernisgründe für die Unternehmen, wenn sie zum Beispiel kein Photovoltaik auf dem Dach haben. „Wir haben uns dann in einem weiteren Workshop auf die Suche nach Lösungen gemacht, mit Anwälten und einer Firma, die auf PV-Anlagen spezialisiert ist“, sagt Muriel Liebergall. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Heiligenhaus berichtete vor dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus von den aktuellen Schritten des Klimaschutzfahrplans. Zu dem gehör nun, dass auch die Handwerker angesprochen werden, „auch um die Fragen zu klären, wo beispielsweise die Stadt unterstützen kann.“ Man habe dabei Lösungsansätze, beispielsweise in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, gefunden und sei nun in Einzelgesprächen. „Zurückhaltend sind die Firmen bei den Themen nicht mehr. Das war vielleicht vor zwei Jahren noch der Fall, aber der Druck aus der Industrie in den Produktionsketten wird höher. Als absoluter Treiber kommt nun die Ukraine-Krise dazu“, sagt Sauerwein. Jeder der jetzt schon unabhängig von fossilen Energieträgern produzieren kann, der könne sich glücklich schätzen. Es gebe noch viele Bretter zu bohren, beispielsweise in der Produktionswärme. „Wir können nicht alles gleichzeitig lösen, aber wir können das Schritt für Schritt angehen“, so Sauerwein. Ein weiteres Eisen im Feuer: „Wir fordern nun bei jedem Bebauungsplan, den wir aufstellen, Photovoltaik aufs Dach.“ Das sei ein wirksamer Hebel, den die Kommunen anwenden können.“ Das hält Sauerwein, mit Blick auf die Nachbarkommunen für ein Alleinstellungsmerkmal für Heiligenhaus.