Umweltbildung in Heiligenhaus : Bachelorarbeit über das Buchensterben

Lucie Grieving gehört zum Team des Umweltbildungszentrums. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Die Geografin Lucie Grieving hat an vier Standorten wissenschaftlich erforscht, wie es um die Buchenbestände in Heiligenhaus steht. Auch das ist eine Facette von Umweltbildung an der Abtsküche.