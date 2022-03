Heiligenhaus : 15-Jährige fliegt als besondere Botschafterin in die USA

Heiligenhaus „Für viele Stipendiatinnen und Stipendiaten wurde das PPP zum bisher größten Abenteuer ihres Leben“, weiß der CDU-Bundestagsabgeordnete und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer.

Die Corona-Pandemie hatte in den vergangenen zwei Jahren die Möglichkeiten des internationalen Schüleraustausches erheblich eingeschränkt. Der Bundestag und der US-Kongress hatten ihr Programm gänzlich eingestellt. Umso mehr freute es Beyer, dass er Dreisilker in der vergangenen Woche persönlich die gute Nachricht überbringen konnte. „Damit geht ein großer Wunsch in Erfüllung“, sagt die Gymnasiastin voller Freude. Denn das Stipendium umfasse eine Platzierung und Studiengebühren an einer High-School und bei einer Gastfamilie, Unterkunft und einen Teil der Lebenshaltungskosten, den Flug und programmbezogene Reisekosten, eine Unfall- und Reisekrankenversicherung sowie Seminare zu Kultur und Leben in den USA. Dazu gibt es eine umfassende Betreuung vor Ort. Für Dreisilker beginnt das Abenteuer USA im August 2022. „Ein Rundum-Sorglos-Paket“, so der Bundespolitiker. „In Zeiten, in denen der internationale Zusammenhalt schwindet, sind die Möglichkeiten von Austauschprogrammen aktueller denn je.“