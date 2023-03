PS-Sparen Riesen-Losglück für Heiligenhauserin

Der PS-Sparer unterstützt darüber hinaus, wie das Geldinstitut erklärt, mit seinem Los viele gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in seiner Stadt: Ein Teil des Lospreises wird in Form von Spenden an regionale Institutionen ausgeschüttet. Und so konnte Gebietsdirektor Thomas Meuser 53.780 Euro im vergangenen Jahr an gemeinnützige Vereine mit den Schwerpunkten Kitas sowie Einrichtungen für Senioren & Soziales in Heiligenhaus verteilen - oftmals wichtige Finanzierungshilfen für die Vereine und deren Projekte und Maßnahmen.