Nach Unfall in Velbert Heiligenhauser als Lebensretter

Die Polizei schildert den Hergang des Unfalls und die Folgen so: Zeugenangaben zufolge war der 61-Jährige gegen 6.15 Uhr am Mittwoch über die Nevigeser Straße in Tönisheide gefahren, als er ohne erkennbaren Grund plötzlich die Kontrolle über sein Auto verlor, in den Gegenverkehr geriet und mit Wucht gegen einen Laternenmast prallte. Einer der Zeugen, ein 52-jähriger Heiligenhauser, eilte daraufhin sofort zu dem stark beschädigten VW T-Roc und stellte fest, dass der Fahrer keinen Puls mehr verfügte.