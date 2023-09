Heiligenhauser angeklagt Prozessauftakt wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung

Zum Tatablauf weiß man bislang soviel: Am 28. Januar war um 6.35 Uhr bei der Polizei ein Notruf eingegangen. Die 25-Jährige soll den Beamten am Telefon gesagt haben, dass auf sie und ihren Mann geschossen worden sei. Zuvor soll der Angeklagte im Hausflur mit einem in eine Mülltüte gewickelten Luftgewehr auf seinen Nachbarn gewartet haben. Nachdem der 30-Jährige die Wohnung verließ, soll er ohne Vorankündigung mit dem Gewehr auf ihn geschossen haben. Die Schüsse sollen den von dem Angriff überraschten Nachbarn an den Armen, im unterem Rückenbereich und am Bauch in der Nähe der linken Niere getroffen haben. Mehrere der abgefeuerten Projektile sollen im Körper des Mannes stecken geblieben sein. Der Schwerverletzte soll zurück in seine Wohnung gegangen sein, es aber nicht geschafft haben, die Wohnungstüre zu schließen, da der Angreifer ihm gefolgt sei. Es soll zu einem Gerangel gekommen sein, bei welchem die 25-jährige Ehefrau ihrem Mann zur Hilfe gekommen sei und gemeinsam mit ihm versucht haben soll, die Türe zu schließen. Dabei soll sich der 30-Jährige den rechten Ringfinger gebrochen haben, der noch zwischen Tür und Türzarge eingeklemmt gewesen sein soll. Währenddessen soll der Angeklagte weitere Schüsse auf die Ehefrau abgegeben haben, die Schussverletzungen an Armen und Beinen erlitten hatte. Die Frau soll während des Geschehens ihren knapp sieben Monate alten Säugling auf dem Arm gehalten haben. Der Angeklagte soll daraufhin in seine Wohnung gegangen sein und einen Flambierer und mindestens eine Liter-Flasche Isopropanol geholt haben. Dann soll er die Wohnungstür seiner Nachbarn eingetreten haben, die Eheleute sollen sich daraufhin im Wohnzimmer ihrer Wohnung verbarrikadiert haben. Der Angeklagte soll im Flur seiner eigenen Wohnung den Brandbeschleuniger versprüht und sämtliche vom Flur der Wohnung ausgehende Türen angezündet haben, das Feuer hatte sich wie offenbar beabsichtigt von dort in die Wohnung der Eheleute ausgebreitet.