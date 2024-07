Heiligenhauser vor dem Landgericht Streit im Kleingarten – Prozess in zweiter Instanz

Kettensäge kurz vor der Nachtruhe. Geräuschkulisse, Streit, Stein geworfen und am Ende auch noch Fußtritte: So könnte man kurz und knapp erzählen, was sich im Mai 2022 in einer Kleingartenanlage in Heiligenhaus zugetragen hat. Nun auf der Anklagebank: Ein 61-Jähriger, mit Schutzmaske irgendwo zwischen Mund und Nase. Den Kinnbart gezwirbelt und, das ist schnell klar, mit überschaubarem Nervenkostüm.