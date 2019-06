Prozessauftakt : Heiligenhauser war ein „Loverboy“

Heiligenhaus Er war der klassische „Loverboy“. Erst soll er eine Frau ins Bett und in eine Beziehung gelockt haben, dann die andere. Am Ende lagen fremde Männer neben den beiden damals 18-Jährigen - und der Angeklagte soll als Zuhälter das Geld abkassiert haben.

Was derzeit vor dem Wuppertaler Landgericht verhandelt wird, hätte auch Einblicke in die Rocker-Szene. Mittlerweile ist klar: Der Angeklagte wird von drei Anwälten verteidigt und will selbst nichts sagen. Er soll bei den Hells Angels mitmischen und die hatte man offenbar auch als Zuschauer erwartet. Um Tumulte im Sitzungssaal zu vermeiden, hatte das Gericht zuvor sitzungspolizeiliche Anordnung verfügt. Durch die „Schleuse“ musste am Ende nur ein paar Zuschauer und die saßen kopfschüttelnd im Saal, während Richter und Anwälte gleich nach dem Verlesen der Anklage über das Strafmaß debattierten. Ein solches Rechtsgespräch ist ein legitimes Mittel der juristischen Verständigung - dennoch wirkt es befremdlich, wenn der Vorwurf des Menschenhandels und der Zuhälterei auf eine solche Weise abgehandelt wird. „Man verschachert hier die Geschichte meiner Mandantin“, war dann auf dem Flur auch von Rechtsanwältin Sandra Buhr zu hören. Sie vertritt eine der Frauen als Nebenklägerin und weiß, wie sich deren Leben seit der Beziehung zum Angeklagten verändert hat. Schon nach der ersten gemeinsamen Nacht habe der ihrer Mandantin gesagt, das sie für ihn anschaffen gehen solle. Die damals 17-Jährige habe das abgelehnt und die Beziehung beendet. Und dann habe der Heiligenhauser an ihrem 18.Geburtstag an der Türe gestanden, mit einer Rose in der Hand und Liebesschwüren auf den Lippen. Die Frau zog zu ihm nach Heiligenhaus, in dessen elterliche Wohnung. Anfangs karrte er sie ohne Führerschein in ein Bordell, später soll sie eine Wohnung in Essen gemietet haben. Vom ersten Tag an habe er die Regeln aufgestellt: Nicht küssen und nur mit Gummi. Älteren Männern solle sie in die Augen schauen, darin könne man die Dollarscheine sehen.