Es kommen noch mehr : Unternehmer spendet Masken

In Kürze soll eine weitere Lieferung an den Kreis Mettmann gehen.

(RP) Hygiene-Schutzausrüstung ist zurzeit überall knapp – und teuer. Als Andreas Kupka, Chef des Heiligenhauser Unternehmens Steinbach & Vollmann, den Bedarf an Schutzmasken für seine Mitarbeiter decken wollte und in Deutschland keinen Erfolg hatte, wandte er sich kurzerhand an seine Firmenniederlassung und weitere Partner in China und bat dort um Unterstützung.

Seine Bitte blieb nicht ungehört, und so erhielt er nicht nur die für seine eigenen Mitarbeiter benötigten Masken, sondern darüber hinaus die Möglichkeit, ein ansehnliches Kontingent für weitere Zwecke zu beschaffen. Von Landrat Thomas Hendele hatte Kupka erfahren, wie dringend der Bedarf an Schutzausrüstungen überall ist – in Krankenhäusern wie im Rettungsdienst, aber auch besonders in Pflegeeinrichtungen. Und deshalb spendete er jetzt insgesamt 8500 dreilagige OP-Schutzmasken an den Kreis. 6000 lieferte er bereits in der vergangenen Woche, weitere 2500 übergab er am Montag an Landrat Hendele.