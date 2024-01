Heiligenhaus „Ihr bringt Segen, Wärme und Licht“

Minusgrade vor dem Rathauseingang am frühen Morgen - vor dem Empfang im Ratssaal heißt das für manchen der kleinen Könige, sich drinnen erst einmal von allzu warmer Kleidung, Schal oder Mütze zu befreien. Jedenfalls für eine kurze Zeit, bevor sich die Gruppen wieder auf ihre Wege machen Richtung diverser Kitas oder ins Viertel, in dem sie in diesen Tagen unterwegs sind. Das Rathaus gehört traditionell zu den Besuchsadressen für alle.