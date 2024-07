Club-Sanierung und Glasfaser-Ausbau Kurze Antworten auf langlebige Fragen

Was genau der Stadt einen Strich durch den Terminplan machte, wurde nicht bekannt. Andere Stellschrauben, mit deren Hilfe die Zukunft des Zentrums an der Hülsbecker Straße nicht nur gesichert, sondern auch konzeptionell vorangebracht werden soll, hat die Stadt allerdings erfolgreich gedreht. So ist das neue Team um Chefin Kristina Mauer komplett. Im Kern soll es in Zukunft um die weitere Verzahnung von Kultur- und Jugendarbeit gehen. Immerhin gehört der Club zu den viel gefragten städtischen Bühnen.