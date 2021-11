Traditionstermin in Heiligenhaus : Konzert mit Livestream bringt Hilfe für Kinder

Heiligenhaus Live in der Aula und als Stream im Netz so wird 2021 das Adventskonzert auzs Heiligenhaus laufen. Sparkassnestiftung, UBZ und Verwaltung besorgen Organisation und Programm.

Neben den Eintrittsgeldern werden Spenden gesammelt, die an ein neues Projekt des Umweltbildungszentrums gehen, in dem Kinder betreut werden, die noch einmal besonders unter Lockdowns und deren Folgen leiden. „Jeder Cent davon wird diesem Zweck zugute kommen“, betont Sparkassendirektor Thomas Meuser. Die Sparkassenstiftung arbeitet dafür eng mit der Stadt als Veranstalterin zusammen, beide teilen sich damit die Finanzierung sowohl des Konzertes als auch des Weihnachtsvideos, das wie auch schon im Vorjahr an einem Wochenende in der Kant-Aula gefilmt wird. Im letzten Jahr aus der Not heraus als Streaming-Konzert angeboten, wird es den Konzertabend in diesem Jahr, am 1. Advent, Sonntag, 28. November, 18 Uhr, als Hybridveranstaltung und Benefizkonzert geben. Hier wird es gut 60 Minuten des Konzertes für die Zuschauer kostenfrei auf den heimischen Bildschirmen zu erleben geben. „Nach den aktuellen Bestimmungen dürfen aber auch 200 Menschen in die Aula“, kündigt Kulturbüro-Chefin Kathrin Neuhaus an und hofft darauf, dass diese Regelungen auch zu Beginn des ersten Advents gelten werden. Für 15 Euro (18 Euro Abendkasse), bekommen die Zuschauer dabei ein 90-minütiges Konzert geboten. „Mit bekannten Stücken, aber auch mit ein paar Überraschungen“, kündigt Hannes Johannsen an. Gemeinsam mit Sebastian „Seppo“ Grothe konnte er wieder Juliane Grothe, Anne von Nordheim und Lutz Strenger für die Projektband begeistern. „Nach dem Ende der Sommerferien haben wir uns zusammen gesetzt, geprobt wird seit gut zwei Monaten wieder“, erzählen die Musiker, die auch der Spendenzweck motiviert. In dem Projekt werden die Kinder bei einem besonders hohen Betreuungsschlüssel von pädagogischen Fachpersonal betreut. Spendenkonto: Umweltbildungszentrum in Heiligenhaus e.V./UBZ, IBAN: DE37 3015 0200 0002 0381 0, Verwendungszweck: Benefizkonzert.