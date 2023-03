Heiligenhauser vor Gericht Nach tätlichen Angriffen – Angeklagter kommt in Psychiatrie

Rein in die Psychiatrie. Raus aus der Psychiatrie. Man spricht in solchen Fällen von einem „Drehtüreffekt“, der auch schon mal auf der Anklagebank enden kann. So wie im Fall des Heiligenhausers, der sich dort nun wegen Körperverletzung, Bedrohung und Betruges verantworten musste. Der Mann gilt wegen einer seelischen Erkrankung als schuldunfähig. Das Gericht sprach ihn von den Anklagevorwürfen frei und ordnete seine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie an.