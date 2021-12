Ideen am Immanuel Kant-Gymnasium Heiligenhaus : Abi 2022 – erste Pläne für die Zeit danach

Heiligenhaus Schüler des Kant-Gymnasiums wollen ihren Abiball mit besonderen Einsätzen finanzieren. Plan und Mannschaft stehen, jetzt geht es an die Detailarbeit.

Stufen- und Schülervertreter haben sich bereits umgehört und schmieden Pläne. „Durch Freunde von mir bin ich in Mülheim auf ein Projekt namens ,Be strong for kids goes school’, aufmerksam geworden“, berichtet der Stufenvertreter. Er nahm Kontakt auf zu Jörn Schulz, dem Gründer des Vereins „Be Strong For Kids“. Inzwischen ist das Vorhaben so weit organisiert, „dass wir nun seit Anfang Oktober mit rund 40 SchülerInnen ein sehr ähnliches Projekt gestartet haben, bald zu finden unter www.bestrongforkids.de/bsfk-goes-to-school.

Auf der Homepage von Be strong for Kids“ beschreibt Jörn Schulz Idee und Vorgehen des Vereins in der Essener Version so: „In den von uns unterstützten Einrichtungen werden Kinder und Jugendliche betreut, die zum Teil über mehrere Wochen stationär behandelt werden oder sogar in den einzelnen Einrichtungen wohnen.“ Wie genau das Projekt auf die Möglichkeiten in Heiligenhaus zugeschnitten werden soll, beschäftigt die Organisatoren am IKG noch im Detail.