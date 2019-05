Heiligenhaus : Grundschüler packen Kisten für Ghana

Die Regenbogenschule unterstützt damit ihre Partnerschule in Kokrobite. Die sechs Kartons werden anschließend per Schiff versendet.

Kinderschuhe und –kleidung, Spielzeug und Schulsachen lagen am Freitag aus im frisch renovierten Foyer der Grundschule Regenbogen: „Wir packen sechs Überseekisten für Kinder in meiner Heimatstadt Kokrobite“, erklärt Shamsudeen Adjei.

Der Ghanaer trommelt seit zehn Jahren mit Schülern der Ilper Grundschule und im vergangenen Jahr fiel das Gespräch auf seine Heimat. Er fragte, ob in der Schule Bleistifte und Radiergummis übrig wären, die er mit in seine afrikanische Heimat nehmen könne, denn den Kindern dort fehle es daran.

Beim Ghana-Tag an der Schule konnten alle den Film sehen.

Film Mit der Handykamera fotografierte und filmte Shamsudeen im vergangenen Jahr bewegende Bilder von der Verteilung der „Schätze“ an die beiden ghanaischen Schulen.

Ein Stein kam ins Rollen. Kurzerhand sammelten Schüler, Eltern und Lehrkräfte unter Koordination von Musiklehrern Ute Küppersbusch bereits im vergangenen Jahr sechs Kisten voll mit Kinderkleidung, Büchern und Schulmaterial für zwei Schulen in Kokrobite, einer muslimischen und einer gemischt-konfessionellen. Der Beginn einer besonderen Schulpartnerschaft, die ausdrücklich keine Patenschaft sein soll, denn beide Seiten sind gleichberechtigt.

„Wir fragen uns, warum wir nicht schon früher damit angefangen haben“, sagt Küppersbusch. Am Freitag packten sie und Adjei gemeinsam mit Schülern, Eltern und ehemaligen Schülern die nächsten vollgepackten sechs Kisten, die in dieser Woche über Mülheim in einem Container sechs Wochen lang nach Accra, der Hauptstadt Ghanas verschickt werden.