Klimaschutz : Kiekert bringt Mitarbeiter in Bewegung

Heiligenhauser Auto-Zulieferer zufrieden mit betriebseigenem „Bike-Leasing“-Modell. Ziel: Gesundheitsförderung und Klimaschutz.

Gesundheitsförderung in Unternehmen ist mittlerweile bei vielen Firmen angekommen. Die Heiligenhauser Firma Kiekert, nach eigenen Angaben Technologieführer bei automobilen Schließsystemen, hat sich ebenso dieses Thema groß auf ihre Fahnen geschrieben. „Wir wollen unsere Mitarbeiter in Bewegung bringen“, sagt Ronald Jesorsky, Marketingleiter des Zulieferbetriebs mit weltweit etwa 6500 Mitarbeitern. So mache Kiekert seit einigen Jahren bei Firmenläufen in Düsseldorf mit. Das hat aber dem Unternehmen nicht gereicht. Seit knapp einem Jahr bietet Kiekert seinen 840 Mitarbeitern am Hauptsitz in Heiligenhaus an, Fahrräder zu leasen. „Wir haben im April 2019 das Bike-Leasing eingeführt, seither haben wir insgesamt 84 Verträge abgeschlossen“, sagt die betriebliche Gesundheitsbeauftragte und Initiatorin des Konzepts, Kerstin Bauer, die selbst mit gutem Beispiel vorangeht und mit ihrem über Kiekert geleasten Bike stets bei schönem Wetter aus Neviges zur Arbeit radelt. Der Clou an dem Konzept, das bis dato nur in Heiligenhaus angeboten wird: „Mitarbeiter dürfen und sollen natürlich das Rad auch privat nutzen. Und: Man kann sogar zwei Räder leasen“, sagt Bauer. Mitarbeiter können zwischen einem Pedelc und einem normalen Rad wählen. Die bisherige Praxis zeigt aber einen deutlichen Trend hin zum modernen Pedelc. „Nur fünf Räder sind keine Pedelec“, sagt Bauer. Sie hat, um für das Thema zu werben, im vergangenen April eigens eine Hausmesse veranstaltet. Hierzu sind diverse Radhändler gekommen und haben ihre Räder präsentiert. Das sei ein großer Erfolg gewesen, erinnert sich Bauer. Das Ausleihmodell laufe über 36 Monate, Kiekert übernehme den Versicherungsschutz und der Leasing-Preis liege auch unter Marktniveau.