Heiligenhauser Gymnasiasten Junge Forscher - Erfolgsgeschichte geht weiter

Schüler forschen auf eigene Faust unter Anleitung eines kleinen Lehrerteams. So sieht seit Jahr und Tag wenn schon nicht der Alltag für alle, doch für eine besondere Gruppe am Kant-Gymnasium aus. Und wenn sie dann ihre Ergebnisse zeigen, füllen die Projekte mit Aufbauten und papiernem wie digitalem Hintergrundwissen locker einen großen Fachraum. Staunendes Publikum willkommen. Beeindruckte Fachjurys auch, wie die Preis-Ausbeute bei Wissenschaftswettbewerben für junge Leute in schöner Regelmäßigkeit zeigt. Hierfür gibt es ein neues Beispiel. Ein Trio stellte sich eine ganz alltägliche Schülerfrage. Und fand eine alltagstaugliche Lösung.