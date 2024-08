Falter-Experte Dietmar Borbe unterwegs Auf der Pirsch nach dem Pappel-Schwärmer

„Um so geheimnisvoller und spannender kann deshalb diese Insektenart heute sein. Sie sind das ganze Jahr über unterwegs. Unter Sternen- und Mondlicht herrscht intensives Leben, manches schon in der Dämmerung, anderes erst tief in der Nacht“, erläutert Borbe weiter. Farben, wie sie bei Tageslicht zu sehen sind, spielen dabei kaum eine Rolle, umso mehr werden Botschaften über Gerüche weitergegeben.