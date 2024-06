Der Heiligenhauser Bürgermeister und seine Beweggründe Beck tritt 2025 nicht mehr zur Wahl an

Die tiefe innere Bewegung war Beck deutlich anzumerken, als er seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur für das Bürgermeisteramt bei der Kommunalwahl 2025 erläuterte. Rückblickend auf die vergangenen gut anderthalb Jahre, auf eine überstandene schwerste Erkrankung, sagte er: „Ich hatte außerordentliches Glück, so zurückkommen zu können – aber anstrengend ist es auch.“ Eine erneute Amtszeit liefe bis Ende des Jahres 2030 „und damit über eine Zeitspanne, für die ich nicht überblicken kann, ob ich das Amt so ausfüllen könnte, wie ich es möchte und für richtig halte. Dazu bräuchte es einen vollen Tank nebst gefülltem Reservetank“. Dem Kreis der Fraktionsvorsitzenden und dem Führungszirkel im Rathaus hatte Beck seine Entscheidung schon zu Wochenbeginn persönlich mitgeteilt, für ihn selbst gefallen sei sie bereits im April. Nun habe er diesen Zeitpunkt gewählt, seine Entscheidung öffentlich zu machen: „Ich will damit nicht in die Sommerpause gehen.“