Initiative in Heiligenhaus : Ukraine: „Heljens hilft“ geht an den Start

Heiligenhaus Eine Runde von Privatleuten hat einen ersten Transport Richtung Lviv (Lemberg) organisiert. Von dort haben die Organisatoren bereits eine Liste der vorrangig benötigten Hilfsgüter erhalten.

„Geld gespendet habe ich. Ich will aber mehr und Konkretes tun, um zu helfen“, erläutert Egin-Richter sein Engagement. Wie aber soll das funktionieren, was wird benötigt und wie bringt man dies in die Ukraine? Und welche Bedarfe wird es hier in Heiligenhaus geben?

Alle Beteiligten waren sich einig: Hilfe muss zielgerichtet und konkret geleistet werden. Sowohl was den Transport von Hilfsgütern in die Ukraine als auch, was Unterstützung von Kriegsflüchtlingen in Heiligenhaus betrifft. Besonders bei ihnen will die Gruppe, wie Welsch mitteilt, eng mit den Verantwortlichen der Stadt und des Kreises Mettmann zusammenarbeiten. Zunächst aber kam es den Organisatoren darauf an, sehr schnell Hilfe auf den Weg zu bringen. „Wir haben aus dem ukrainischen Lviv eine Liste mit dort benötigtem Material erhalten. Diese reicht von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung über Schlafsäcke bis hin zu Powerbanks und Batterien“, sagt Rostyslava Holthaus. Mit diesen Hilfsgütern machten sich Andreas und Rotyslava Holthaus in einem vom Autohaus Croll & Sondermann zur Verfügung gestellten Transporter auf nach Polen an die ukrainische Grenze. Dort wurden die Güter am Donnerstag von Ukrainern übernommen und weitertransportiert. Um auch weitere Transporter schnellstmöglich füllen zu können, appelliert die Initiative an alle Heljenser und bittet um Sachspenden. Sie können weiterhin abgegeben werden bei Taner Egin-Richter. „Ich stelle meine Garage in der Dürerstraße 7 zur Verfügung. Sobald eine Wagenladung zusammen ist, geht ein Transport los Richtung Urkaine“, so Egin-Richter. Inzwischen gibt es auch Info-Plattform für Spender (siehe Infokasten).