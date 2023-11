Heiligenhaus Der Heiligenhauser Jörg Potthaus liest aus seinem Roman „Puntini“ vor

Vor wenigen Jahren erst gegründet, hat sich der Kettwiger Hummelshain-Verlag in der Region und darüber hinaus rasch einen Namen gemacht. Verleger Peter Marx, zudem in der Kettwiger Kunst- und Kulturszene in leitender Position tätig, ist es mit großem Engagement und sehr viel Herzblut gelungen, eine Reihe von Autorinnen und Autoren für sein Programm zu begeistern – über vierzig Titel verzeichnet die Backlist mittlerweile, Tendenz steigend. So schildert die VHS den Hinrtegrund eines besonderen literarischen Abends in diesem Monat.