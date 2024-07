Heiligenhauser Medizinerin geht neue Wege Wie der Praxis-Alltag nachhaltig werden kann

Neben der hausärztlichen Tätigkeit ist die Naturheilkunde seit 17 Jahren ein Schwerpunktbereich in Dr. Beate Beyers Praxis. Vor wenigen Jahren zog das Team in die ehemaligen Räume der Hetterscheidter Sparkassenfiliale. Das Engagement der Praxis wurde kürzlich durch den Erwerb des Qualitätssiegels „Nachhaltige Praxis“ gewürdigt. Vergeben wird es vom Verein „Stiftung Praxissiegel“ in Kooperation mit dem aQua-Institut.