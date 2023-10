Dritter Verhandlungstag Zwölf Einschusslöcher in der Wohnungstür

Zwölf Löcher in der Wohnungstüre. Ein Projektil hatte dazu noch eine Schranktüre durchschlagen. Fünf Löcher in der Wand im Flur, ein kaputter Spiegel und zwei Einschüsse in der Küchenwand. Die Glastüre zur Küche war gesplittert, überall lagen Projektile herum.