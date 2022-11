Advent im Heiligenhaus Aktionen im Zeichen vieler Neustarts

Für Uschi Klützke, langjährige Vorsitzende der Frauen Union, hatte es der erste Adventssonntag in sich – terminlich gesehen. Fünf angenehme Besuchs-Adressen, so lässt sich ein gewisser Zeitdruck natürlich auch umschreiben. Und zugleich dürften es Gelegenheiten gewesen sein, auf ein vorweihnachtliches Projekt aufmerksam zu machen, für das Klützke und ihre Mitstreiterinnen schon seit langen Jahren stehen: die Wunschbaumaktion in der Kundenhalle der Sparkasse.