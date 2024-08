Erfolg der Polizei Gleich zwei verkehrsuntaugliche Lkw aus dem Verkehr gezogen

Schon erstaunlich, in welchem Zustand manche Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. In den letzten Tagen war der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann gleich doppelt erfolgreich: In Mettmann stoppte er am Montag einen verkehrsuntauglichen Lkw. Am Dienstag untersagten sie einem deutlich überladenen Lkw in Heiligenhaus die Weiterfahrt.