Heiligenhaus : Zwei schwer verletzte Radler auf dem Panoramaradweg

Der Rettungsdienst brachte die beiden Verunglückten ins Krankenhaus. Foto: dpa

Heiligenhaus (köh) Erneut kam es auf dem Panoramaradweg zu einem folgenschweren Unfall, wie die Polizei am Montag berichtete. Bereits am Freitag, gegen 15 Uhr, erlitten zwei Radfahrer dabei schwere Verletzungen. Aufgrund vorliegender Zeugenaussagen. so der Polizeibericht, ist davon auszugehen, dass ein 16-jähriger Heiligenhauser mit seinem Mountainbike den Panoramaradweg in Fahrtrichtung Essen-Kettwig befuhr.

