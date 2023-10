Kultur in Heiligenhaus Verwechslungsalarm auf der M.S. Aphrodite

HEILIGENHAUS Nach über drei Jahren Pause wird die Theatergruppe des ZWAR-Netzwerks Heiligenhaus wieder ein Lustspiel aufführen. Am letzten Wochenende im Oktober zeigen die Senioren die Verwechslungskomödie „M.S. Aphrodite“ in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums an der Herzogstraße. Die beiden Vorstellungen am Samstag und Sonntag beginnen um 18 beziehungsweise 17 Uhr. Bei einem Brunch im „Golden Café“ zeigte sich die Truppe um Regisseur Heinz-Gerd Küster hoch motiviert und gut gelaunt: Man ist froh, dass es nach der langen Corona-Zeit endlich wieder los geht. „Es macht Spaß, in andere Rollen zu schlüpfen“, sagt Elke Gilgen.