ANALYSE : Zwar-Gruppen diskutieren ihre Zukunft

Die Zwar-Gruppe unterwegs in Duisburg Nord – Fahrten in die Region sind Teil des Programms. Die Arbeit wird komplett selbst organisiert. Foto: RP/N. Sindermann

Heiligenhaus Vor zwölf Jahren gründete sich in Heiligenhaus die Zwar-Basisgruppe – „Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Wenn das Land zum Jahresende die Zwar-Zentrale aufgibt, bedeutet das nicht das Ende der Aktivitäten vor Ort. Aber folgenlos bleibt es nicht.

Es werden zwei große Auftritte, so viel lässt sich prognostizieren. Die Zwar-Theatergruppe bringt Samstag und Sonntag ihr neues Stück auf die Bühne „Chaos im Bestattungshaus“. Das verspricht knapp zwei Stunden gute Unterhaltung nebst einer Extraportion schwarzen Humors. Das Ganze auf der Bühne in der Kant-Aula – das Ensemble hat derart viele Fans, dass kleinere Räume sich nicht mehr recht anboten.

Weniger vergnüglich ist ein zweites Thema, mit dem die Zwar-Gruppen – Treffpunkte für Aktivitäten „Zwischen Arbeit und Ruhestand“, wie das Projekt in Langform heißt – derzeit ins Rampenlicht geraten. Und zwar landauf, landab. Den Stand der Dinge erfuhren zuletzt die Mitglieder des Sozialausschusses.

INFO Ein fester Treffpunkt für viele Ideen Die regelmäßigen Treffen der Basisgruppe beinhalten neben Festlichkeiten wie Karnevalsfeier oder Weihnachtsfeier auch Themenabende, bei denen Projekte oder aktuelle Informationen aus dem Stadtgebiet vorgestellt werden.

Ort: Die Treffen finden in den Räumlichkeiten der Seniorenbegegnungsstätte St. Ludgerus statt und werden der Zwar-Gruppe kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle Projekte sind öffentlich.

Das ist der Hintergrund: Das Land NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW) beabsichtigt die Förderung der Zwar-Zentralstelle NRW zum 31. Dezember 2019 zu beenden. In anderen kreisangehörigen Städten ist bereits eine Resolution beschlossen worden, dass die Mittelförderung der Zentralstelle NRW durch das Land NRW über 2019 hinaus erhalten bleiben sollte. Der Ausschuss beriet darüber, ob sich die Stadt Heiligenhaus ebenfalls für eine weitere Mittelförderung durch das Land NRW einsetzen soll.

Die Zwar-Zentralstelle NRW gibt es seit 1979. Sie unterstützt Kommunen, Zwar-Netzwerke in der jeweiligen Stadt aufzubauen. Menschen ab dem 55. Lebensjahr sind 2007 von der Heiligenhauser Stadtverwaltung angeschrieben worden. Nach einer Großveranstaltung in der Aula des Kant-Gymnasiums besteht seit 2007 die Initiative auch in Heiligenhaus.

Das damalige Gründungsmitglied, Norbert Sindermann, ist auch heute noch als Moderator der Basisgruppe aktiv. Die Basisgruppe versteht sich als Bindeglied zwischen den einzelnen Interessengruppen. Mittlerweile gibt es mehr als 20 sogenannte Zwar-Interessengruppen in Heiligenhaus. (Beispiele sind Ausflüge/Stammtisch, Kegeln, Nordic Walking – und eben Theater) Die Akteure kommen aus dem ganzen Stadtgebiet. Ihre Altersstruktur beträgt im Durchschnitt 70 Jahre.

Norbert Sindermann rührt nach wie vor unverdrossen die Trommel für die Zwar-Gruppen. „Wenn es sie nicht gäbe – man müsste sie erfinden.“ Und er ist sicher. „Auch unabhängig von irgendwelcher Landesförderung wird die Arbeit weitergehen, die Gruppen vor Ort arbeiten selbstständig, erhalten auch keine Landeszuschüsse.“ Bedeutsam sei die bisherige Förderung durch die Dortmunder Zentralstelle dennoch: „Es gab einmal jährlich Vernetzungsveranstaltungen auf Ebene des Regierungsbezirks. Wir profitieren von solchem Austausch. Und bei Bedarf waren Mitarbeiter der Zentrale für uns auch eine Art Problemlöser mit externer Perspektive.“

Derzeit gibt es in Heiligenhaus eine sogenannte Zwar-Basisgruppe. Die Landeszentrale käme dann ins Spiel, wenn der Wunsch nach einer weiteren Gruppe aufkäme. Solche Neugründungen hat man bisher landesweit begleitet.

An dieser Stelle ist die Stadt gefragt, wie aus den Ausschuss-unterlagen hervorgeht: „Die Zwar-Zentralstelle NRW hat nachgefragt, ob Interesse besteht, neue Geschäftsfelder und zumindest zum Teil neue Inhalte zu entwickeln. Sie bietet Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Seniorenarbeit in den Kommunen, an der Quartiersentwicklung und bei den bisherigen Arbeitsfeldern an.“ Da das Land NRW die Förderung der Zentralstelle NRW zum Jahresende einstellen werde, könne die Unterstützung nicht kostenlos sein.